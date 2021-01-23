我駐美代表蕭美琴受邀出席美國總統拜登就職典禮，被藍營懷疑，懷疑蕭美琴未獲邀請，甚至提案要求凍結在美的交際費用30％。對此，名經紀人夏春湧直言，蕭美琴站在牆裡牆外並不重要，蔡政府也不需要為此舉國歡騰，因為蕭美琴拍完照，白宮的圍牆卻依舊在，「美國在牆裡面，我們還是站在牆外面」。

夏春湧今(23日)在臉書上表示，蕭美琴站在牆裡牆外並不重要，能有個位子 也是因為燒了不少鈔票該得的，圍牆外的春天總比沒有好，雖然只是站在牆外但蔡英文政府卻happy的說這是台灣42年來最大的成就，那如果是站在牆裡面呢？「蔡英文政府大概就要把美國這個祖宗牌位放進總統府了」。

夏春湧指出，站在白宮邊疆地帶遠遠的望著拜登，就讓蔡政府欣喜若狂，他還忍不住直言，「這個政府」的小確幸，真的是心比天高、命比紙薄，這麼一點點的小眺望，真的不至於舉國歡騰。

夏春湧認為，來吃喜酒的不一定都是客人，有些人是來蹭飯的，「我多麼希望蕭美琴跟拜登是親戚，就算不能坐主桌也不至於送了禮連主人都見不到，還要拍個照片安慰安慰蔡英文順便告訴大家『我真的到了』！」

對於美國是不是真的在乎台灣，夏春湧直言是真的，不然怎麼會賣我們那麼多別人不要的武器？又怎麼會只賣給我們萊豬而不賣給別人？這表示了我們是獨一無二的，還是美國認定的貿易大國，這不叫在乎什麼是在乎？

夏春湧還說，拜登的就職典禮結束，蕭美琴的拍照任務完成，白宮前面的圍牆依舊，蔡英文政府的功績卓著，但美國還是美國，台灣還是台灣，「美國在牆裡面，我們還是站在牆外面！」

蕭美琴站在牆裡牆外並不重要 能有個位子... 由夏春湧發佈於 2021年1月22日 星期五

(中時新聞網)