部立桃園醫院發生院內群聚感染，澎湖、苗栗、雲林、金門、連江等5縣市發布「禁桃令」，呼籲不要前往桃園出差、洽公。根據輿情民調網站《聲量看政治》分析表示，陳時中24.13％與施景中15.11％，因為對「禁桃令」呼籲應避免標籤化桃園，獲得最大聲量分居一、三名；而國民黨主席江啟臣居第二名，因他代表藍營五縣市首長，為國民黨為「禁桃令」做政策辯護，獲得17.28％。新北市長侯友宜排第6，為6.47%。

輿情民調臉書粉專《聲量看政治》分析指出，從近3天有關「禁桃令」、「避桃令」兩個新聞關鍵字中，相關政治人物與公眾人物的聲量中，可以看出，發出「禁桃令」本身的縣市首長，他們的聲量都低於10%以下，雲林縣長張麗善6.62％、澎湖縣長賴峰偉1.26％、金門縣長楊鎮浯0.40％。

其中，雲林縣長張麗善雖然並非第一位發出「禁桃令」的縣市首長，可能是因為她在五位縣市首長中，本身的媒體聲望最高，因此才會最被看見。至於江啟臣，則因他的國民黨主席身分，代表藍營五縣市首長，加上國民黨為「禁桃令」做政策辯護，獲得17.28％。相對來說，承受最大的輿情壓力與負面砲火。

該粉專認為，陳時中與施景中，則因為防疫指揮官與台大醫師的身分，對「禁桃令」提出應避免標籤化桃園的呼籲，獲得最大聲量。整體來說，反對「禁桃令」的聲量高於「禁桃令」的聲量，而這個話題，在昨天5個縣市紛紛轉彎之後，今天應會落幕。

(中時新聞網)