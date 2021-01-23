數名直播主擔任菜鳥學員，與幹員們一起進行全副武裝體能訓練、BB彈打靶測驗、攻堅行動總驗收等。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

除暴特勤隊開箱特殊裝備，讓軍武迷大飽眼福。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

刑事局為了拉近與民眾的距離，23日首創與17LIVE直播平台合作，由局裡精銳部隊除暴特勤隊擔任犯罪預防宣導代言人，全副武裝進行「直播開箱」，並挑選數名直播主擔任菜鳥學員，與幹員們一起進行體能訓練、BB彈打靶測驗、攻堅行動總驗收等，感受警方打擊不法的決心和威力。

除暴特勤隊自2017年12月25日正式成立，身負重大刑事案件攻堅、人質營救、人犯逮捕，及強化反恐能量之重責大任，雖成軍時間不長，但在緝毒、打詐、肅槍、掃黑四大重點工作上，屢屢著有實績，堪稱國內首屈一指的精良部隊。

為了讓熱愛鑽研武器裝備的軍武迷們、擅長戰鬥遊戲的年輕族群一窺究竟，除暴特勤隊除開箱特殊裝備、魔鬼訓練、實戰能力等，也現身說法分享掃蕩詐騙機房的實際經驗、緝毒攻堅現場的情況，讓民眾在收看直播節目的同時，了解警方工作的辛勞，並增強預防被害的自我保衛意識。

刑事局提醒民眾，在面對詐騙集團各種舌燦蓮花、層出不窮的詐騙手法話術，應保持冷靜的心、張大雪亮的雙眼，才能識破詐騙集團所布下的陷阱，避免自己或親友成為詐騙集團口中的肥羊；在面臨種種挫折壓力或感到迷惘茫然的時候，應尋求正當的紓壓管道或協助，而非逃避現實於沉迷毒品，識毒、反毒、拒毒，共同建立健康無毒的生活環境。

刑事局表示，希望以直播寓教於樂的方式，將反詐、反毒訊息傳遞給民眾，後續還有機會繼續「開箱」其他單位。

(中時 )