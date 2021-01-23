日台交流協會點亮台北101 蔡英文獻聲祝福盼東奧順利舉行

蔡英文總統特別錄製祝福影片。（趙婉淳攝）

包含日本台灣交流協會代表泉裕泰、文化部長李永得、文化總會副會長江春男、台灣日本關係協會會長邱義仁及企業代表晚間出席「日台友情101點燈」儀式。（趙婉淳攝）

今年適逢日本311大地震10週年，日台交流協會為感念當年台灣各界踴躍捐款，舉辦「日台友情系列活動」，今天在台北101外牆輪播「台日相伴」等字樣拉開序幕，蔡英文總統特別錄製祝福影片，她說，台日暫時被疫情分離，但彼此必將攜手克服挑戰，倒數半年東奧即將登場，祝福日本團結通過考驗，也期盼台日友情長長久久。

包含日本台灣交流協會代表泉裕泰、文化部長李永得、文化總會副會長江春男、台灣日本關係協會會長邱義仁及企業代表晚間出席「日台友情101點燈」儀式；為了迎接延至今年夏天舉辦的東奧，中華奧林匹克委員會主席林鴻道特別帶領「舉重女神」郭婞淳、「台灣蝶王」王冠閎現身。

蔡英文總統雖未仍現身，但事前特別錄製祝福影片，她說，台灣人和日本人心跟心的連結，形成了深深的羈絆，也就是日文中的きずな（KIZUNA，羈絆），這就是台日關係最大的引擎。

蔡英文表示，雖然目前台日暫時被疫情分離，不過台日也必將攜手克服挑戰；今天也是距離東京奧運開幕日倒數半年的日子，祝福日本團結通過考驗，再次舉辦睽違半個世紀的東京奧運會，更期待台日友情長長久久。

日方代表泉裕泰說，無論是天災或疫情，這10年來，日本對於台灣的友情一直謹記在心；今年是311十周年，特別準備了感謝台灣、鞏固友情的一系列活動；他的新年期許是，世界會記住2021的日本跟台灣。

李永得強調，台日關係，不只是政府相互照應，還有人民之間互相協助的情誼，兩國之間的友情永久不變，遇到任何困難都會互相協助。他說，原本規劃今年5、6月到日本演出的戲劇與音樂表演，雖面臨疫情，但計畫照樣進行，將結合5G、8K科技，連結雙方推出展演，希望台日未來有更穩定的文化交流。

現場透過象徵溫暖及希望的「天燈祈福儀式」，為疫情之下的日台人民打氣，進而傳達「2021日台友情-日台之心 攜手前行」主題，寓意日台將持續扶持、攜手迎向未來，同時在台北101外牆輪播「日台友情」、「台日相伴」、「東京奧運祝順利！加油！」等字樣。

(中時 )