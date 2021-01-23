（19：42更新）總獎金100萬美元（約2862萬台幣）的BWF世界巡迴賽超級1000系列豐田泰國羽球公開賽，今天進行各組4強賽，「世界球后」戴資穎再度展現「強心臟」，化解對手4個賽末點，以12比21、21比12、23比21逆轉泰國名將依瑟儂（Ratchanok INTANON），搶下冠軍戰門票。

本周的比賽，前2戰戴資穎都以直落二輕騎過關，但8強賽碰上加拿大華裔好手李文珊卻碰上苦戰，在先丟一局的情況下展開反撲，驚險挺進4強戰。

今天戴資穎將碰上泰國前世界球后依瑟儂，雙姝生涯27度交手，小戴以13勝14負稍落下風，而最近一次交手是在2019年的年終賽，小戴在先丟1局的情況下成功逆轉，近4次遭遇小戴拿下3勝。

戴資穎。（Badminton Photo提供）

首局戴資穎發生較多失誤，2比2後讓依瑟儂打出一波9比1攻勢陷入落後，儘管小戴努力苦追，仍以12比21讓出。

次局戴資穎重整旗鼓，在8比11落後情況下，頻頻出現壓在底角邊線的好球，打出一波9比0反超，並在首個局末點機會靠著直線殺球成功兌現，將戰局扳平。

決勝局戴資穎打出一波7比2的攻勢，不過局中依瑟儂反超比數，小戴在落後的情況下仍努力追分，16比20的局面下，小戴再度展現「強心臟」，將比賽逼近「丟士」，反在自己的第2個賽末點機會殺球得分，在近1小時的三局大戰中辛苦勝出。

戴資穎明天將與西班牙馬琳（Carolina Marin）爭冠，馬琳拍落韓國「天才少女」安洗瑩，搶下首張決賽門票；而雙姝生涯16度交手，小戴握有9勝7負的領先優勢，不過上周的比賽小戴因過敏引發身體不適，與冠軍擦身。

戴資穎。（Badminton Photo提供）

(中時 )