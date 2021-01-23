110年學測數學科結束，但不少學生並沒有如釋重負的感覺，反而哀鴻遍野，直呼炸了，就連建中數學名師陳建州都直言真的很難，老師下去考都很難滿級分，考生們也在網路上議論紛紛，許多人更表示已經放棄，開始準備指考了。

許多考生在考試結束後，紛紛到論壇《巴哈姆特》的學測討論串流言表心情，不少考生難掩失望，直說「數學爆炸，拜託繁星救我」、「數學炸裂，我要指下去了88」、「X，數學59，大家指考見」、「我的資工系無望了」、「天哪，什麼不炸，偏偏炸數學...」、「我反而開始好奇數學能多低了」、「今年真的太難」。

PTT高中版也有許多鄉民討論留言：「今年文組直接炸裂」、「聽說這次又是清大出的？」、「不懂為啥每年難度差都要落差那麼大，這樣寫歷屆試題有什麼用」、「前兩年數學到底是什麼垃圾難度 今年這樣才是正常吧」、「根本報復性出題吧」、「寫到不知道自己在寫什麼，氣到笑」、「模擬考還簡單多了」、「要多念160天的書了QQ」。

這次110學測數學難度極高，不僅學生崩潰，高中師與補教師也都一致認為堪稱史上最難，直言後段學生根本全倒，容易造成考生直接放棄數學，建中數學老師陳建州表示，最好作答的只有單選題第1題，但整體難度極高，連數學老師自己下去考都很難滿級分。

(中時新聞網)