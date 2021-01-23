農曆年關將屆，金門警方擴大夜間臨檢勤務，金湖分局昨查獲青少年無照駕駛2件，並找到一名負氣離家3周的女子，讓日夜倚門盼歸的家人終於放下心中大石。
這名家住金沙鎮，年僅20歲的李姓女子，因為與家人發生爭執，索性離家出走，3周來下落不明，讓左等右等的家人憂心如焚，只得向警方通報失蹤人口，請求協尋回家。
警方昨夜擴大臨檢途經金沙車站，執勤員警發現1名女子神情略顯不安，且年齡與通報失蹤人口相仿，立即趨前盤查，果然是協尋對象，趕緊通報家屬領回，一家人終於團圓，對警方的協助十分感謝。
金湖分局此次擴大勤務，目標鎖定剛放寒假的在學青少年，重點是防制深夜逗留不當場所和無照駕駛，確保治安環境和交通安全。
金湖分局長何明祥肯定同仁落實勤務，積極尋獲失蹤人口，也提醒家長多關心放寒假的子女，尤其不可無照駕駛、飆車和沈迷網咖、遊樂場，以免在學習路上沾染壞習慣。
(中時 )
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