高山桃子樹雖耐寒，但月初高山下雪，已讓桃子樹受到凍傷。（花蓮縣府農業處提供／王志偉花蓮傳真）

月初霸王級寒流全台急凍，高山降雪，栽種在秀林鄉高山的桃子樹，出現枝條受損、顏色改變等受凍害傷害，縣府勘災啟動災害救助程序，確定獲農委會公告救助額度每公頃75000元；另在平地的秧苗、鳳林花也分傳寒害災情，已發文農委會，幫農民度過難關。

秀林鄉高山適合栽種桃樹，雖耐寒，但霸王級寒流急凍，讓秀林鄉高山地區降雪，部分桃樹被凍傷，出現枝條受損、變色等情況。縣府組成勘災小組，日前會同花蓮區農業改良場及農糧署東區分署、秀林鄉公所等單位現勘。

根據農糧署資料，秀林鄉山區種植桃樹面積約4.4公頃，現勘確認約有1.1公頃桃子受寒害，災損程度約2成，符合救助標準，縣府立即建請農委會辦理。農委會公告，即日起至2月1日受理申請，可到秀林鄉公所申請，例假日照常申請，救助額度為每公頃7萬5000元，今提醒符合資格的農友儘速前往秀林鄉公所申辦。

元旦接連3波寒流來襲，除了桃子災情，部分鄉鎮也傳出作物受凍，縣府農業處長吳昆儒說，已確認富里鄉及玉里鎮秧苗場、瑞穗鄉鳳梨花受凍，災損程度包括：富里、玉里秧苗場受寒害面積約在0.1至0.13公頃間，災損3成；鳳梨花受害面積2公頃，受損3成5，縣府已發文建請農委會公告救助。

縣長徐榛蔚表示，只要接獲各鄉鎮公所通報，因寒害作物損害者，經勘災確認受害，縣府全力向中央爭取天然災害救助公告，也提醒農民留意作物是否受寒害，若發現有異狀，可向在地鄉鎮公所反映。

(中時 )