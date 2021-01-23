巨城舉辦「Big熱血」捐血活動，邀請民眾共同挽袖捐血，獲廣大圈粉、民眾響應，1天下來成功募集1221袋，為補充血庫盡最大力量。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

巨城舉辦「Big熱血」捐血活動，邀請民眾共同挽袖捐血，獲廣大圈粉、民眾響應，1天下來成功募集1221袋，為補充血庫盡最大力量。（巨城提供／陳育賢新竹傳真）

近期大鬧血荒，全台血量庫存已明顯不足，年節將至急需熱心民眾挽袖捐熱血，Big City新竹遠東巨城購物中心特別於23日，在農曆年前主動響應，舉辦「Big熱血」捐血活動，邀請民眾共同「捐血1袋，救人1命」，1天下來成功募集1221袋，為補充血庫盡最大力量。

遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，巨城開幕以來投入公益捐血活動不遺餘力，總計募集近2萬袋超過450萬cc熱血，每年捐血量成長皆超過6成。

2020年2月以當日單場捐血最高1086袋創下大新竹區新紀錄，並一舉獲得「捐血績優機關社團及企業」獎，10月再創單日1064袋血，並持續累計民眾愛心，年度成功募得8139袋，堪稱全台最熱血的購物中心。

今天擴大規模出動5輛捐血車號召民眾齊心捐血，並攜手世界華人工商婦女企管協會、新竹市樂麗扶輪社、Top-UP建築事業團隊、金豐禾企業公司，再次突破大新竹區單日單點捐血紀錄，成功募集1221袋為補充血庫盡最大力量。

李靜芳說，巨城善用強大的社群數位力量，透過FB粉絲專頁及APP主動推播捐血訊息，近百萬的粉絲與會員們熱烈響應轉發分享，捐血250cc可獲得威秀電影票或巨城購物抵用券，擴大圈粉效應動員熱血民眾捲起袖子發揮愛心，不少粉絲留言「捐完熱血看電影」、「做公益一起捐起來」、「準備好了」揪團響應。

此外，從保全、清潔、專櫃到後勤各單位，巨城同仁也紛紛利用休息空檔，加入捐血行列，不分內外一同傳遞熱血、散播愛。

巨城秉持遠東集團「取之於社會，用之於社會」的精神，長期與政府、社福、學術單位合作關懷弱勢團體，至今已逾260個團體受惠，並善用寬闊場地及宣傳力號召，以不同類型的公益活動凝聚愛與包容，建構串聯各方力量的平台。

李靜芳強調，一路走來巨城相當感謝也感動有各界的參與，未來，巨城將擴大利他互助的精神向外延伸至社會共融，以實際行動繼續發揮全台第1公益平台的影響力。

(中時 )