新北市長侯友宜日前表態不會跟進5縣市避桃令，並強調新北、桃園是共同生活圈，新北不可能置身事外，獨樹一格作風也呈現在近半年來的多份民調，侯支持度常占據全國前三名，讓不少人對他2024選情充滿期待。媒體人韋安指出，侯友宜民調高不是憑空出現的，他認為有3大原因。

桃園市長鄭文燦。(圖/本報資料照)

衛福部桃園醫院近期出現院內多例本土確診，國軍日前下令官兵禁止前往桃園，澎湖、雲林及苗栗縣也要求公務員限制前往桃園，離島的金門、連江縣也要求公務員避免前往台灣本島。新北市長侯友宜則表示，「新北與桃園並肩作戰，已清空醫院支援桃園，另提供100間的防疫旅館給中央統一調度」。

值得注意的是，去年2020年12月底一份由美麗島電子報所做的民調顯示，六都市長就任2年後，「信任指數」調查，新北市長侯友宜拿下第一名，遠超第二名的桃園市長鄭文燦。

對此，資深媒體人《商業新聞》創辦人陳朝平，對於媒體人韋安力挺侯友宜，他憂心表示，「捧得越高摔越重，三年變數多得很，愛之適以害之也」。對於前輩提問，韋安23日透過臉書提出3點回應。

第一，有的人，在高處不勝寒，反而有危機意識；有的人在低處，就會輕飄飄。侯是哪一種人？不知道。第二，據説，「侯很喜歡別人對他提意見和批評」。因為，能早發現和面對問題，才是解決成功之道。第三，據瞭解，侯的團隊充滿危機意識，沒什麼享受「第一」的喜悅感。一個人天天「被捧」而不發暈，才能成為梟雄，前輩多慮了。

前老闆陳朝平（《商業新聞》創辦人和媒體前輩），對小弟前面的po文，指教如下： 「韋安天天捧友宜，捧得越高摔越重，三年變數多得很，愛之適以害之也！」 一，有的人，在高處不勝寒，反而有危機意識；有的人在低處，就會輕飄飄。侯是哪一種人？不知道... 由韋安發佈於 2021年1月23日 星期六

(中時新聞網)