行政院長蘇貞昌去年12月的國政民調，呈現「死亡交叉」。不過1月最新的國政調查出爐，蘇貞昌居然滿意度回到52個百分點，負面評價卻降到42個百分點，非常大的差距。而總統蔡英文的數據更驚人，信任度達到59.6%，滿意度也是高達57.8%。

行政院長蘇貞昌去年底由於爭議不斷，《美麗島電子報》12月國政民調顯示，滿意蘇貞昌施政的有46.8%，不滿意者有49.3%，未明確回答的為3.9%，他的不滿意度首超滿意度，呈現「死亡交叉」。

《美麗島電子報》最新的1月國政民調，董事長吳子嘉在《關鍵時刻》節目中公布，他說，非常意外的，蘇貞昌上個月還是死亡交叉。但最新民調，居然他的滿意度回到52個百分點，負面評價則降到42個百分點，這是非常大的差距，為何會如此呢？主要是因為萊豬事件已經過去了，利空出盡。

吳子嘉指出，總統蔡英文的數據更驚人，她的信任度達到59.6個百分點，快接近6成；她的不信任度更低，為36.2%。蔡總統的滿意度也是維持一個高檔57.8%，不滿意度也相對在縮小當中 。整體來看，蔡英文也好、蘇貞昌也好，都往一個好的方向在發展。

另外該民調也作了一個調查，問美國若可居間協調溝通，促成兩岸政府政治談判？2004年10月有63.2%表示希望美國居間協調，2021年1月降到60.0%；2004年表示不希望的人有20.7%，2021年升高到28.6%。

吳子嘉對此分析指出，因為時隔一段時間了，從2004年到2021年長達10幾年，這個差距是跟人口移動，以及人口的變化，可能有關係。最重要的是，老百姓希望老美來幫我們談，這是比較有意思的，台灣人很務實，希望美國人居中來幫我們談這件事。再問到兩岸政府若能保持對話協商與交流，對台灣整體而言...，認為「利大於弊」的有73.7%。從這兩項調查來看 我們民眾希望美國來幫我們喬和平，而民眾也希望兩岸能夠對話。

(中時新聞網)