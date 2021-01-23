110學年度大學學測落幕，最後一科考科為自然科，教師認為出題完全「指考化」，題目敘述隱晦、不清楚，創下近十年最難，考生如果沒有精讀課本，甚至沒有獨到選修內容，完全不會寫，「對二類組學生來說，是虐待，很殘酷！」

補教名師游夏老師認為，今年學測自然科考試呈「指考化」，題目是近十年最難，題目出得非常仔細，考生必須深度閱讀，並且題意不易理解，解題必須要花非常多的時間，如果錯3題是正常，「對二類組學生來說，是虐待，很殘酷！」

游夏也提到，時事題也沒有涉及，包含新冠肺炎還有基因編輯等熱門科普時事，通通都沒有出現，疫苗在題目當中，也只是稍稍帶過，並且圖表題很少，與近年出題趨勢完全相反。

全國高級中等學校教育產業工會（以下簡稱全中教）評論整份考題，認為實驗操作題型低，並且命題章節分布不均，其中化學科方面，有機化學命題比例偏高，占5題，生物科部分，則是動物生理學比例偏高，共有7題。

全國教師工會總聯合會（簡稱全教會）則評論自然各科出題表現，物理科部分，第15題使用到物質波波長的公式，有超綱之虞。第32題，題幹中的「管內磁場」，若包含管外磁鐵棒的磁場，則無法判斷管內總磁場是增強、變弱或不變，本題答案恐有爭議。

化學方面，全教會認為，第54題有特色，結合地科中的天文與化學，有素養命題的精神，也是時事題，題目敘述的是去年9月中研院的研究，發現金星上的大氣層有磷化氫氣體的存在，這題只要具備化學基本知識，即可融會貫通推理得到答案。整份考題沒有繁複的化學計算，但有考到化學學科的精髓。

至於生物，全教會稱，素養題目較往年少，部分題目能夠評量圖表判讀的能力，像是第45題，題目是森林實驗樣區的生態系判斷；部分題目以生活情境入題，第23題呈現的則是驗孕原理。

(旺報 )