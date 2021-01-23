警方實施防搶演練，將搶匪制伏逮捕。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

農曆春節將至，北市中山警分局為強化金融機構安全維護，及因應重大刑案或突發事故發生歹徒逃逸時，能啟動轄區組合警力迅速就攔截點實施圍捕措施，有效提升金融機構防搶能力，在中山北路元大銀行圓山分行實施金融機構防搶、攔截圍捕演練。

為擴大演練宣導年齡層面，警方特別結合時下最夯的鬼滅共同攔截圍捕，由警員扮演歹徒持槍進入銀行，威脅行員交出現金時，卻巧遇外送員鬼滅，歹徒於銀行內開槍後騎車逃逸。線上警力接獲通報後立即趕往現場，根據行員提供歹徒特徵及逃逸方向進行追緝，最後在外送員鬼滅的協助下，與攔截圍捕警力合力將歹徒制伏。

中山分局呼籲，民眾提領大筆現金，務必注意自身財物安全，隨時提高警覺，環顧四週是否有可疑人士，以免成為歹徒下手目標，如欲提領大筆現金，可向警察機關申請護鈔服務以策安全，如有可疑犯罪跡象，除撥打「110」報案，亦可透過警方視訊報案APP，讓警方能第一時間掌握線索，迅速將歹徒繩之以法，並預防被害事件發生。

(中時 )