台南市長黃偉哲（中間打領帶穿夾克者）與西羅殿主委王敏星（中間紅色背心者）一起出席西羅殿燈會啟動儀式。（程炳璋攝）

西羅殿廟埕冬瓜燈亮起，燈展直到3月1日為止。（程炳璋攝）

新冠肺炎本土案例逐日增加，各宮廟陸續取消大型活動，台南市中西區西羅殿23日啟動市區第1場花燈展，即日起至3月1日有900盞冬瓜燈在廟埕展示，並延伸至神農街，主委王敏星表示已擲筊請示神明，決定照辦燈會，為眾生祈福。

台灣疫情升溫，台南市日前各宗廟陸續取消大型活動，土城正統鹿耳門聖母廟也決定暫停元宵節煙火秀，鹽水武廟蜂炮跟進暫停，普濟殿燈會首次喊卡。

台南市西羅殿首次舉辦燈會，原本要與普濟殿燈會連結，後者取消後，西羅殿竟成台南市區第1場廟宇燈會。一共900盞冬瓜燈從西羅殿廟埕前，部分延伸到神農街。

中西區區長蕭泰華表示，燈會設在公共空間，只裝飾花燈並未設攤，已協調廟方派員實施實名制、量耳溫等防疫程序。

西羅殿主委王敏星表示，廟方早在疫情嚴峻前已決定舉辦燈會，花費200多萬，屬小型燈會，供奉的廣澤尊王是消除瘟疫的神明，在擲筊請示神明後，廟方決定照辦燈會。

台南市長黃偉哲出席燈會啟動儀式，強調燈會非官方而是民間舉辦，台南市各家醫院目前未收治新冠肺炎確診病患，但25日起民眾進入區域級以上醫院，皆須使用健保卡刷卡進出，此舉可篩選出自主健康管理者進出醫院。

(中時 )