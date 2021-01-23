大考中心主任周兆民表示，今年7月29、30日，針對108年入學的首屆108課綱高二升高三學生的試辦考試，雖然試務作業可能和7月初的指考重疊，又有疫情因素，但大考中心希望「不管多困難都要試辦」，以讓準考生們安心，屆時會全部以高解析度數位印刷機印刷。

周兆民表示，訂出這個時間，跟大學端、高中端都討論過，大考中心認為愈早試辦，對學生愈好。試考是6科7節次，第1天考社會、國綜、國選、數B，第2天考自然、英文、數A，考生2天內可以自由選考1天，1天選2科，但國綜、國寫算1科。考試規模幾乎比照正式大考，找大學作考區，再去尋找分區，所以考生不是在自己學校考試；另外命題教師也會入闈。每科預估10萬人應試，由教育部補助，考生不用繳報名費。周兆民並強調「非常希望符合條件的高二生都來參加」。

明年學測多1科，但冬季日照較短，是否會考3天？周兆民表示正在討論，但並未最後定案。另明年學測卷卡合一，提高印刷成本，是否增加報名費？他坦言這個問題很難回答，明年試務工作很困難，但也希望符合社會期待。

(旺報 )