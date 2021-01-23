大陸人氣女星鄭爽爆出找代孕卻棄養的狀況，各種錄音檔流出，她的形象瞬間跌落谷底，甚至遭當地廣電局封殺變成「劣跡藝人」；今（23）日鄭爽父親接受訪問主動道歉後，鄭爽也受訪講出整件事情的來龍去脈，強調自己沒有要棄養，早在去（2020）年8月就透過美國法院起訴張恒，為了爭取孩子扶養權。

據陸媒報導，鄭爽坦承在2018年和張恒相戀，還有結婚的打算，但因為自己身體狀況無法生育，雙方才會在2019年3月到美國找代理孕母，她照時間推算，孩子是在2020年初誕生，不過，孩子生下來後她至今都沒見過；鄭爽的母親也解釋，網路上流傳的錄音檔，是2019年10月份雙方在小孩的問題媒有共識，才會發生爭吵。

所以鄭爽在2020年8年正式到美國法院起訴張恒，為了爭取孩子的扶養權，並提供訴訟資料，上頭寫著鄭爽作為原告起訴張恒，案由為「有關張小名（化名）和張小美（化名）的父母責任糾紛」，資料也有記載小孩出生時間；而鄭爽訴訟請求為，「原告要求單獨的扶養決定權，這樣她可以以孩子的利益為最優先考慮因素在哪個國家扶養小孩長大；另，原告要求有對於小孩子相處的時間」。

最後鄭爽強調，自己一直積極聯絡國外的律師，解決孩子扶養權的問題，不懂為何情況會失控，變成她是一個棄養不愛小孩的媽媽；在鄭爽出面澄清後，陸媒記者聯絡張恒電話卻被掛斷，無法得到回應。

鄭爽的回應又再次掀起網友暴動，紛紛留言表述看法，「本來就是！6個小時的錄音，就放對女方不利的，不奇怪嗎？」、「這是在洗白嗎？」、「已經不知道該相信誰了」、「坐等男方說法囉」。

(中時新聞網)