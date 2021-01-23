香港小姐季軍出身的李綺虹(李綺紅)，當年頂著一張超清純娃娃臉出道，受到TVB力捧，在古天樂版《神鵰俠侶》飾演郭襄一角，甜美扮相至今令人難忘。但李綺虹2002年就因家族遺傳與工作壓力，罹患憂鬱症，逐漸淡出演藝圈，近日她更在社群網站PO出50歲近照，向粉絲鄭重澄清自己並沒有退出演藝圈，只是這幾年沒有工作找她。

擁有甜美外型的李綺虹，當年在香港紅極一時，不僅活躍於中港台兩岸三地，還從連續兩年以電影《衝鋒隊怒火街頭》、《金枝玉葉2》獲得香港金像獎最佳女配角獎提名。

李綺虹50歲近照曝光。(取自微博)

只是後來卻傳出李綺虹因罹患憂鬱症，逐漸淡出演藝圈，甚至在婚後定居加拿大，轉行擔任精神科護士。然而日前李綺虹粉絲就忍不住在網上曝光昔日女神的近況，直言現年50歲的李綺虹最近過得不是很好，而李綺虹也澄清自己並沒有退出演藝圈，只是這些年沒工作找她。

李綺虹大方認老。(取自李綺紅小紅書)

李綺虹對於網友批評相當看得開，她不僅PO出近照表示「很多評論都說我老啦！確實老啦！時間過得真好」，甚至還大方地分析自己沒有工作上門的原因，「一是年紀大了，可能沒有適合我的影視劇角色。二是我定居加拿大，製作方需要支付我的機票＋酒店費用。」也透露想和大陸粉絲見面的心願，希望有導演能再一次看見她。

(中時新聞網)