110學年度學科能力測驗 自然科試題解答 19:452021/01/23 中時新聞網 生活中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 110學年度學科能力測驗於1月22、23日舉行，全台約12萬8千人報考，22日考英文、國文（選擇）、社會，23日考數學、國文寫作、自然。《中時新聞網》為服務考生，於每科測驗時間結束後，將提供各科目最新、最快的解答資訊。 自然科解答由得勝者文教提供，正確解答仍以大考中心公布為準。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 110學年度學科能力測驗 自然科試題解答／得勝者文教 提供。 文組炸裂 學測數學難到哭資工系沒了 考生崩潰：大家指考見 學測首日第二科考完 國文科解答出爐 學測第一科英文考完了 完整解答看這裡 (中時新聞網) #解答 #110 #學測 #自然科 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 數學今年超難 高中：打擊老師教學及學生學習 14:372021/01/23 生活 111新學測今年7月試考 大考中心籲考生盡量參加 19:262021/01/23 生活 舊課綱學測數學科難度升 均標預估下修4級分 20:342021/01/23 新消息 文組炸裂 學測數學難到哭資工系沒了 考生崩潰：大家指考見 19:022021/01/23 生活 學測自然出題「指考化」 師評：虐待二類考生 19:142021/01/23 生活 學測數學5年來最難 提高高分群鑑別度 13:182021/01/23 生活 萊豬、美大選未入題 學測大考禁歌 04:102021/01/23 焦點要聞 學測自然缺考率最高 2天行動電話未關機76件 17:432021/01/23 生活 學測數學考投開票貼近生活 多題需要自行繪圖有鑑別度 12:252021/01/23 生活 視訊報案APP 英語版上架 04:102021/01/23 地方新聞 如果我有一座新冰箱、比較電影 學測國寫 學生呼：好發揮 15:382021/01/23 生活 個人申請一階篩選降1到6級分 進醫牙科系至少58級分 20:332021/01/23 生活 學測第2天第1節考完 發燒7人 12:242021/01/23 生活 生活熱門新聞 文組炸裂 學測數學難到哭資工系沒了 考生崩潰：大家指考見 - 生活 110學測數學 師評：史上最難、後段生全倒 - 生活 龜山算林口？桃園、新北交融有內情 - 生活 英文學測出這題 學生崩潰哀號：X你的富蘭克林 - 生活 世上最遙遠的距離 部桃護理師被隔離 一張隔窗對望家人照惹哭網 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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