防疫優先，進入年貨大街必須戴口罩、量額溫，貼上健康標誌的貼紙。（盧金足攝）

「新春採購節、犇向共好市集」活動，社區做生意的頭家大集合。（盧金足攝）

總太地產董事長翁毓羚推動社區營造「共好、共學、共享」的互助住宅理念。（盧金足攝）

歲末年終，很多人趕在農曆春節前搬新家，但疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心提醒，避免人潮群聚一起防疫，不少年貨大街喊停，總太2020因應新春，23、24日在社區前廣場舉辦「新春採購節、犇向共好市集」活動，社區做生意的頭家大集合，在廣場擺設年貨大街，60多家攤商響應，民眾進場都必須戴口罩、量額溫，貼上健康標誌的貼紙，年貨大街年味濃，防疫優先上緊發條。

成家還有立業當頭家圓夢機會？總太地產董事長翁毓羚表示，社區營造「共好、共學、共享」的互助住宅理念，舉辦共好市集、社區藝能學院等多項活動，提供社區超市商店的工作機會給住戶，下樓即可上班，減少舟車往返時間，挖掘出社區優秀職人及師資，甚至邀請住戶參與公設營運，藉由社區互聯網的串聯，讓社區資源得以互通有無，形成具有實質經濟效益的社區生態圈。

翁毓羚說，2020社區就由住戶經營公共空間的餐廳，發現很多住戶擁有十八般武藝，透過社區網絡開發很多資源與人才，舉例如同社區的小孩念同所學校，家長可以分配接送的時間，互助合作，社區爺爺奶奶長輩退休後，能為社區孩子說故事。

「高齡住戶講故事，陪伴小朋友做功課，其實都是很好的互相幫忙」，翁毓羚指出，社區釋放各種資源，社區住戶有機會在社區內創業，節省管理成本，為創業動機再加一把勁

，更確保社區住戶消費時，享受更高更好品質。

實踐社區共好「總太2020」規畫三百坪空間，供應社區專屬的購物中心23日正式試營運，提供生鮮蔬果等生活採買上更加便利，具體感受總太地產「心生活美學聚落」的獨特社區價值。

總太地產深耕北屯廍子重劃區多年，近年以「心生活美學聚落」為造鎮社區開發主軸，推出四期大案、共約6000戶案量，翁毓羚說，疫情衝擊影響，宜居環境成購屋首要考量，相較人口密度高的市中心，擁有大公園綠地又不失交通生活機能的區域。

歡慶新春入厝潮，今日在社區前廣場舉辦「總太社區新春採購節、犇向共好市集」活動，邀請各社區頭家擺設年貨大街，還有舞獅秀、財神發紅包等精彩活動及多重好禮抽獎，讓住戶及鄰里提前感受熱鬧應景的過年氛圍。

(中時 )