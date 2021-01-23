視察農改場 蘇揆竟扯：聞花香看有沒有得肺炎

行政院長蘇貞昌今(23日)到新北市樹林區農業改良所台北分場，視察花卉、蔬果栽種情況，蘇揆還表示，這裡的桂花很香，可以測試嗅覺有無異狀，並得知是否感染新冠肺炎。對此，有網友翻出前高雄市長韓國瑜聞消毒水挨批一事，指蘇揆聞桂花測肺炎，又算甚麼玩意兒？

蘇貞昌與陳吉仲、立委蘇巧慧和地方民代到台北分場視察，並聽取場長郭坤峯講解簡報，了解農改場運行狀況，他還表示，這裡的桂花很香，戴口罩都能聞得到，並開玩笑說可以測試嗅覺有無異狀，得知是否有感染新冠肺炎，「中庭那幾株桂花正在盛開 大家等遺下可以去試試看，有沒有得到新冠肺炎、嗅覺不靈」。

對此，臉書粉專《不演了新聞台》翻出去年2月韓國瑜視察客運消毒情況，在公車上捧起捧起客運人員捧準備擦拭公車座椅及手把等用途的消毒水嗅聞，結果遭到外界砲轟的新聞指出，「遙想韓國瑜聞消毒水，簡直被酸成白痴；今蘇貞昌聞桂花測肺炎，又算什麼玩意兒？」

網友們也留言回應，「屎坑的味道更強烈，為了精準測量，可以建議院長去那邊試試看嗅覺是否正常」、「種一盆桂花，就不用花7000篩檢了！你們感覺不到院長在幫你們解決問題嗎？」、「顏色對了，什麼都對了」、「萬一院長發現自己鼻塞，被懷疑確診怎麼辦？」

蘇貞昌：「剛剛大家如果有進來，中庭那幾株桂花正在盛開，大家等一下可以去試試看，你有沒有得到武漢肺炎，嗅覺不靈。」 遙想韓國瑜聞消毒水，簡直被酸成白痴；今蘇貞昌聞桂花測肺炎，又算什麼玩意兒？ 由不演了新聞台發佈於 2021年1月22日 星期五

(中時新聞網)