日台交流協會點亮台北101 蔡英文獻聲祝福盼東奧順利舉行

3日攜手台北101舉行點燈儀式，展現台日長年友好互助的深厚友情。（陳怡誠攝）

日本駐台代表泉裕泰（右四）、文化部長李永得（左四）、文化總會副會長江春男（左三）、運動好手王冠閎（右）、郭婞淳（左）及中華奧會主席林鴻道（右二）及台北101董事長張學舜（左二）等人共同點燈。（陳怡誠攝）

適逢日本311大地震10週年，日台交流協會為感念當年台灣各界踴躍捐款，舉辦「日台友情系列活動」，23日在台北101外牆輪播「台日相伴」等字樣拉開序幕，蔡英文總統特別錄製祝福影片，表示台日暫時被疫情分離，但彼此必將攜手克服挑戰，倒數半年東奧即將登場，祝福日本團結通過考驗，也期盼台日友情長長久久。

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