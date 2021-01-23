日台交流協會點亮台北101 蔡英文獻聲祝福盼東奧順利舉行 19:582021/01/23 中時 陳怡誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 23日晚間在台北101大樓外牆點亮「日台友好」相關文字及圖樣，藉由台北101大樓是向世界宣傳台灣的重要地標，日台攜手首次在101外牆刊登紀念文字，展現日台濃厚的友情。（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 3日攜手台北101舉行點燈儀式，展現台日長年友好互助的深厚友情。（陳怡誠攝） 日本駐台代表泉裕泰（右四）、文化部長李永得（左四）、文化總會副會長江春男（左三）、運動好手王冠閎（右）、郭婞淳（左）及中華奧會主席林鴻道（右二）及台北101董事長張學舜（左二）等人共同點燈。（陳怡誠攝） 適逢日本311大地震10週年，日台交流協會為感念當年台灣各界踴躍捐款，舉辦「日台友情系列活動」，23日在台北101外牆輪播「台日相伴」等字樣拉開序幕，蔡英文總統特別錄製祝福影片，表示台日暫時被疫情分離，但彼此必將攜手克服挑戰，倒數半年東奧即將登場，祝福日本團結通過考驗，也期盼台日友情長長久久。 日台交流協會點亮台北101 蔡英文獻聲祝福盼東奧順利舉行 小英之友會結合惜食協會做公益 「總統表哥」王光祥低調現身 (中時 ) #祝福 #日台交流協會 #台北101 #東奧 #台日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AIT遭綠粉爆氣出征 宅神笑瘋預言：外交部會說這一句 17:272021/01/23 政治 以腳打字 腦麻重殘生拚上國立大學 04:102021/01/23 地方新聞 16位在地藝術家聯展 新北青少年圖書館玩「藝」過新年 18:472021/01/23 生活 拜登上任 美台往來將趨低調 04:102021/01/23 政治要聞 忘情釣魚忽略漲潮被淹至胸口無人知 海巡以車追人緊急救援 11:442021/01/23 社會 歲末寒冬浩天宮送暖意 發放50萬元慰問金 15:112021/01/23 寶島 灣航老董 搶開台港、東亞104條航線 04:102021/01/23 焦點新聞 福斯汽車經銷權 滙豐到手 04:102021/01/23 財經要聞 金門春節第4波加班機 25日上午9時接受訂位 14:562021/01/23 生活 老慈會獻愛 捐助聖方濟育幼院 04:102021/01/23 企業經營 台北新餐廳－讓更多年輕人識「台味」 欣葉俱樂部台菜上桌 04:102021/01/23 產業特刊 政治熱門新聞 當年他也站在草地上 沈富雄看到蕭美琴遭遇嘆一句 - 政治 原來蕭代表在這兒呀！拜登就職典禮現場轉播曝光蕭美琴真實位置 - 政治 AIT遭綠粉爆氣出征 宅神笑瘋預言：外交部會說這一句 - 政治 蔡英文為何大轉彎挺黃捷 沈富雄爆內幕 - 政治 最新民調蘇貞昌跌破眼鏡 蔡英文數據更驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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