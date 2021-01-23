總統蔡英文23日上午連跑烏日、南屯2個行程後，中午到台中市沙鹿區弘光科技大學參加台中市黨公職座談會，聽取70餘綠營人士基層的意見。蔡英文會中提到民進黨的黨員要積極面對無黨籍高雄市議員黃捷的罷免案，黨務方面需要數位化與年輕化。

民進黨台中市黨公職座談會，由民進黨台中市黨部主委李天生主持，與會包括黨內的公職人員及民代、執評委，包括立法院副院長蔡其昌、張廖萬堅、黃國書、何欣純、莊競程，和台中市議員謝明源、張耀中、楊典忠、張家銨、林德宇、黃守達，交通部長林佳龍等人。

李天生說，總統有強調，面對即將展開投票的黃捷罷免案，民進黨要積極面對此事。也希望執政團隊一起努力打造國家，讓台灣更好！民進黨秘書長林錫耀說，新冠肺炎疫情雖然嚴峻，但台灣人都很有自主性的戴口罩，相信大家可以一起度過疫情。

蔡英文會中說，對於即將登場的高雄市議員黃捷罷免案，民進黨要謹慎應對此事，不能不把他當一回事，民進黨要更貼近年輕人；聽取大家的寶貴意見，將意見帶回跟行政院的施政作調整，民進黨一定要聽取民意，施政讓人民有感。

＃民進黨＃施政＃有感＃霸免＃黃捷

(中時 )