上季曾在台啤9連勝時復出，卻間接造成台啤連勝中止結局，所以當24日台啤最後以63比59險勝台銀，續寫開季17連勝紀錄，讓王子綱不禁在賽後全隊圍在中圈慶祝之際，大喊，「這次還好我沒帶塞了吧！」充分把內心悶氣發洩出來。

王子綱去年8月前往大陸NBL加盟安徽文一，一待就是4個多月，直到本月14日才出關投入台啤訓練，一回來就面對台啤連勝狀態，讓他在賽前難免有點小擔心，「因為隊友不斷提醒我，球隊還在開季連勝階段，所以才在贏球之後發洩。」

這是王子綱本季的首次上場，就拿11分、4籃板及1助攻，表現還算不俗，「畢竟我的體能還沒完全恢復，所以一上場沒特別想要進攻，而是先做好防守，保持平常心打好就對了，接下來我還要積極投入訓練，趕緊把自己體能與肌力找回。」

台啤總教練周俊三先是稱讚了王子綱在上半場提供適時火力，卻也坦承才剛結束隔離14天的王子綱，體能確實受到了影響，「就算擁有很好經驗的球員，經過隔離14天的待遇，一切都須重新開始，無論肌力與防守腳步，他明顯還跟不上。」

至於仍無洋將可用的台銀，根據台銀總教練陳國維說法，艾爾文最快要到下周四，也就是上半季最後1天例行賽，才有可能傷癒復出，「我不保證艾爾文能否上場，畢竟他還感覺膝蓋痛痛的，接下來我會好好考慮到底該不該留下他了。」

(中時 )