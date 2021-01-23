總統蔡英文今23日到台中市南屯區聖帥宮參拜，並贈送廟方「普德弘道」的匾額。蔡英文強調，台中站在世界經濟發展關鍵地位，未來精密機械產業將發展成智慧機械產業領先全球；台中是國防及航太產業的重鎮，台中在國防在航太關鍵地位繼續打拼。

總統蔡英文今天上午在立法院副院長蔡其昌及立委張廖萬堅、何欣純、莊敬程，市議員何文海、張耀中及賴佳微等人陪同下，上午到台中市南屯區聖帥宮上香參拜；並致增「普德弘道」的匾額，並與廟方與地方各界合影，受到數百名民眾及小英之友會的熱烈歡迎。

蔡英文指出，全世界重要的半導體在台灣，台中的中科扮演的角色非常重要，半導體產業在台中是個成熟聚落，台中站在世界經濟發展的關鍵地位；台中的精密機械產業將來變成智慧機械產業領先全球；台中是國防及航太產業的重鎮，未來台中在國防在航太關鍵地位繼續打拼。

蔡英文表示，有好的產業在台中，年輕人在家鄉可找到好工作；但年輕人也有個煩腦，父母及祖父母年紀大，長照2.0今年增加預算到600億元，目前目標是一個國中的學區就要有一個日照中心。人口少子化問題，幼兒園、托兒所不足，她兩任總統任內要增加到3000班，目前已增加1500班，任期到2024年3000班到位。

蔡英文指出，國家是在進步當中，前瞻基礎計畫繼續投資台灣，計畫中最重要做軌道數位綠能跟城鄉發展。台中人基礎建設的需求，尤其是交通的需求，有一個人很重要，「就是他！」台中市前市長林佳龍。「台中交通需求、基礎建設需求，都交代佳龍做好、做滿」，並笑著對林佳龍說「你的責任很重喔！」

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(中時 )