今天是大學學測第2天，昨天員林考區1名考生發燒啟動備用考場引起關心，這名考生今天已經退燒，測量體溫正常，但為了以預防性措施仍然安排進入防疫試場。今天3科共6件違規。

彰化區學測由國立彰化師範大學所負責的彰化考區，包括彰化師大進德校區、彰師附工、員林高中、崇實高工等四個分區考場，5759位考生參加。考生進入彰化考區需全程配戴口罩，測量體溫並酒精消毒，且必須攜帶個人入場識別證以及有效證件，將手機關機。

今天第一節數學科缺考共104名、1件違規。第二節國寫科，缺考102名、2件違規。第三節自然科，缺考133名、3件違規。

彰化考區零星違規事件，因考生未攜帶應試有效證件正本，且未於規定時間內送達，扣1級分；因考試結束鈴聲響畢，宣布停止作答後未停止作答，經制止後停止，扣1級分；無其他重大違規事件。

彰化師大提醒考生，大考中心將在2月24日上午9時開放查詢成績，2月25日寄發成績通知單，2月26日寄發術科考試成績單，請考生注意相關甄選時程。

(中時 )