台灣新冠肺炎疫情升溫，春節團拜人潮恐有群聚隱憂。對此，新北市雖不強制取消宮廟活動，但仍限縮辦理宮廟活動，希望以防疫為優先評估。知名參拜廟宇中和「烘爐地」南山福德宮也宣布春節取消發放「發財金」。三峽祖師廟今跟進宣布，取消除夕頭爐香團拜、農曆初六「神豬祭典」繞境、入廟埕慶典，但神豬祭拜者仍可在自宅個別祭拜。

三峽清水祖師聖誕每年春節都會吸引大批人潮參加，每年農曆初六的賽豬公祭典歷史超過200多年，為廟方活動招牌，被列入重要文化遺產。清水祖師廟總務組長劉金達表示，為了因應新冠肺炎疫情，廟方無法確定活動人潮能保持適當安全距離，因此經討論後決議取消新春祭典除夕頭爐香團拜，至於農曆初六的「神豬祭典」繞境和入廟埕慶典也一併取消。

劉金達補充，清水祖師廟在日據時代末期曾取消賽神豬祭典4年，但在光復後不曾取消活動，這次廟方雖取消繞境活動，但不會限制信眾辦理神豬活動，神豬祭拜者仍可以在自宅擺出祭拜，而廟方因應春節祭拜人潮，也會採取人潮管控，設立單一出入口，並用AI體溫快速檢測系統監控體溫、落實強制戴口罩規定，把關防疫。

(中時 )