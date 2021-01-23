經發局長張峯源更以小提琴與江蕙御用薩克斯風大師阿強老師共同合奏。(台中市政府提供)

搶攻女性經濟，台中女麗購前進霧峰。(台中市政府提供)

「台中女麗購」活動已進入第六週，台中市政府經濟發展局23日在霧峰區樹仁商圈舉辦「霧峰GOGO購」，現場由副市長令狐榮達抽出女麗購10萬元禮金、價值8萬元按摩椅與價值3萬元美妝保養品等大獎。令狐榮達表示，活動進入倒數三週，歡迎民眾到台中旅遊消費，不限金額只要到「台中購物節app」登錄發票／合作店家收據，累計滿500元將有機會抽到近百項豐富獎品。

女麗購活動現場，由令狐副市長現場抽出「週週抽」10萬元禮金、美妝保養品，以及雙週加碼抽出價值8萬元按摩椅。10萬元幸運中獎者是住在北屯的柯小姐，接獲電話，驚訝到連「啊」好幾聲，久久說不出話，好一會兒才回過神問「真的是我嗎？」；另一位陳小姐僅在便利商店消費6百多元即幸運獲得價值8萬元按摩椅，讓現場民眾羨慕不已。

市議員林碧秀與地方募集豐盛獎品，現場加碼抽出43吋、50吋及65吋電視、多台腳踏車、吸塵器、空氣清淨機與掃地機器人等多項大獎，炒熱活動氣氛。另外，活動現場也嚴加要求參與民眾配載口罩、保持適當距離，遵守防疫措施。

經發局表示，歡迎民眾到台中旅遊消費、抽大獎，將有機會抽到10萬元禮金、按摩椅、轎車、鑽戒與50兩黃金等近百項豐富獎品。更多獎項與詳情請見「台中政府經濟發展局」官網https：／／www.economic.taichung.gov.tw／ 、臉書或「2020台中女麗購」活動官網https：／／funtaichung.tw／2020womengo 。

今日活動邀請知名歌手葉諾帆深情開唱，還有夏群雅舞團、藝林舞團精彩演出，經發局長張峯源更以小提琴與江蕙御用薩克斯風大師阿強老師共同合奏，氣氛相當熱鬧。包括台中市議員林碧秀、前立委顏寬恆、霧峰區長陳宗祈及市議員蘇柏興服務處代表、霧峰福德宮主委吳伯芳及在地多位里長均到場共襄盛舉。

(中時 )