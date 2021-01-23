原PO貼出清洗前後的對比照。(圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO貼出自己使用清潔劑清洗地板後的對比照。(圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

再過不到1個月就是農曆新年的到來，不少家庭已陸續開始大掃除，一名女網友在臉書上分享，她日前到在好市多採購，挖到一款清潔劑，使用後效果令她相當滿意，更貼出清洗前後的對比照，清潔效果讓不少網友看完後直呼，「這我相當需要，謝謝！」

原PO日前在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文分享，她到好市多買了一款清潔劑，回家後拿來清洗油煙網、地板磁磚等，並附上清洗的前後對比照，原本卡滿黃垢的油煙網、都是髒汙的地板，以及充滿油漬和燒焦痕跡的瓦斯爐，都被清洗的一乾二淨，讓原PO相當滿意，「這瓶超級好用，噴上去過5到10分鐘後沖熱水，一沖就乾淨了」。

就是這款清潔劑讓原PO大讚。(圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

去汙、油漬效果強，對比照讓不少網友驚訝，直接被燒到，「這我非常需要..」、「這感覺很不錯」、「這種油煙網真的不是普通的難洗」、「這能把油煙網洗乾淨真的很強」、「真假？這油網超級超級無敵難洗！難洗到我都懷疑人生！」另外，由於去油效果強大，還有網友歪樓留言，「真想噴在我的肥肉上」。

不過，有其他網友分想，自己使用此款清潔劑後，他認為噴頭太難使用，「除霉是也滿好用的，但是味道很像漂白水的味道，重點是噴頭超難噴！要噴大面積手會很酸，因為它的噴頭真的有夠難用」。

(中時新聞網)