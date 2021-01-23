超噁小吃攤 客人剩湯倒回鍋 吃剩豬腳也下鍋 民眾目擊全都錄（中視新聞）

高雄凱旋跳蚤市場一間開了30多年老店，被民眾目擊攤商老闆娘把前一個客人喝剩的湯，回收再倒回湯鍋裡。目擊民眾為了求證，拿起手機拍攝，竟然看到自己吃剩的豬腳被放回鍋內，氣到「當天什麼都西都吃不下」，連忙將目擊影片送交衛生局檢舉。不過店家今天則是出面澄清喊冤，說是誤會一場。

投訴人施先生表示。16日他到高雄凱旋跳蚤市場內一家小吃店用餐，看到老闆娘接過顧客吃剩的餐盤之後，下一秒就從餐盤裡拿出疑似客人喝剩的湯碗，然後把碗內的剩湯倒進湯鍋裡面，讓正在用餐的投訴者看了「當場嚇傻」。

投訴民眾施先生指出，當時眼角有瞄到業者把離開客人吃剩的湯倒回大鍋裡面，投訴人離開時，刻意把自己吃剩的湯，跟盤子讓她拿去，然後趴在旁邊看，竟然目睹業者也把他吃的剩湯倒回去鍋裡。當時他看到還以為自己看錯，故意再來買第二碗測試，並且用手機錄下整段過程，結果業者竟然把他吃剩的2塊豬腳也放回另一個鍋裡面，施先生氣說，「自己當天回去，什麼東西都吃不下了」。

據「中視新聞」報導，記者重回這家小吃攤，業者否認把剩湯到回鍋內，並強調豬腳如果放餐檯上吹風，就會硬掉，因此將部分豬腳裝碗放旁邊，等到客人上門後，再淋熱湯加熱，這麼作是為了保持豬腳皮的口感，還說自己開店不是為了賺錢。高雄市衛生局在接獲民眾檢舉後，今天（23日）到場稽查，並未發現有剩餘食材倒入鍋內烹煮的情況發生。稽查人員提醒業者，將客人未吃完餐點再烹煮給他客人，依食安法可罰新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

(中時新聞網)