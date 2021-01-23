性格大砲向來直言不諱的退輔會主委馮世寬，日前接受《我是救星》主持人陳雅琳專訪，說自己有100個女朋友，但卻不想結婚，甚至一度要出家當和尚，陳雅琳團隊找出馮世寬軍校時期，一張有6塊肌、人魚線的精壯泳裝照片，眾人驚呼，真的不輸韓星宋仲基。

馮世寬就讀空軍官校期間，品學兼優又身兼田徑隊和游泳隊長，自小就很有異性緣，連長輩緣都很好，小學時就曾有女同學的父親說要把女兒嫁給他，同袍也在節目中爆料馮世寬，參加大專院校運動會時，「政大、師大的女孩子都專程跑到空軍官校隊伍後面，趴著看馮世寬一人，搞得我們都很吃醋」，但馮世寬在同性間也很受歡迎，在班上除了當班長，也是領袖人物，仗義執言個性讓很多學弟，至今對他印象深刻。

在學校是風雲人物的馮世寬，自爆交過100位女朋友，但專情、負責任的他有一段往事讓他耿耿於懷，就是剛當上飛行員時，有一次在嘉義眷村遇到一位小女童，她天真地指著馮世寬的鼻子說：「你會跟我爸爸一樣的，將來都會摔死的」，這讓他相當震驚，也意識到飛行員生命無常，於是向交往3年、論及婚嫁的女友坦言「不想結婚」，導致對方傷心欲絕。馮世寬直言，他是因為不想面對白髮人送黑髮人的情況，尤其是如果黑髮人還留有妻小的話，那更是人間悲劇，所以抱定不婚主義。直到28歲，爸爸年邁一再催促婚事，加上自認飛行技術也比較好了，才讓馮世寬轉念成家。

馮世寬帶陳雅琳逛武陵農場，右為馮世寬年輕時期八塊肌照。（圖／壹電視提供）

(中時新聞網)