住彰化1家長照中心的103歲人瑞李吳女士，昨（22日）在院內看表演時突昏迷，且一度無呼吸心跳。消防隊趕到後，在救護車上邊CPR急救，邊火速朝醫院狂奔。人瑞阿嬤在救護人員搶救下，到院前夕在車上大咳一聲醒來，目前雖仍在醫院休養，但生命跡象已穩定，可望朝「最長壽」金氏世界紀錄再邁進。

彰化縣消防局埔鹽分隊表示，昨下午近3時獲報後，抵達長照中心時，該院的護理師已對阿嬤急救，該分隊接手後，除幫她插管供氧，也在赴醫院途中的救護車上繼續CPR，即將抵達鹿港基督教醫院時，她突然大咳一聲醒來，並慢慢恢復意識。

院方則說，103歲的李吳女士雖目前仍在加護病房治療，但已逐漸恢復穩定，仍在檢查她為何心跳突然停止的原因，但家屬聞訊抵達後相當驚喜，不斷向救護人員、院方表達謝意。據悉，目前「最長壽」金氏世界紀錄為日本1位117歲女性，李吳女士獲救後，將可繼續朝她創下的紀錄邁進。

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(中時新聞網)