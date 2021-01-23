今年大學學測今天結束，由於數學科、英文科都很難，專家預估今年「個人申請」入學，各大學校系通過一階篩選門檻的分數會比去年降1到6級分。其中，進台大要4科55級分以上，要讀醫牙科系則要58級分以上。

升學專家藍天予分析，今年學測數學科超級難、英文科難度也提升，導致今年各大學校系通過一階篩選門檻的分數會下降1到6級分，其中排名前段的校系會降1到3級分，中、後段校系則會降更多。

藍天予表示，今年要進台大預估4科要55級分以上，比去年降2級分；進清交成要53級分、進「中」字輩大學（含中央、中山、中興及中正等校）要50級分以上，分別比去年下降2至3級分。

藍天予說，頂尖學生就讀的醫牙科系，預估進台大醫學系及陽明醫學系，每科都要考滿級分，4科要60級分才有機會；至於其他大學醫牙科系，錄取門檻則是58級分，比去年降1級分。

學測結束後，大考中心將在2月24日寄發考生成績單，3月22日上午0時到24日下午5時開放考生報名各大學校系個人申請一階篩選，3月31日篩選結果出爐，4月6日至12日繳交二階備審資料截止，5月20日統一分發放榜。

(中時 )