「文殊菩薩」巨幅佛畫在嘉義縣長翁章梁和夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑見證下，首度在台灣公開展示。（張毓翎攝）

夏荊山文化藝術基金會與嘉義縣政府共同主辦的「2020荊山經典文創藝術獎」，現場展示得獎者的作品。（張毓翎攝）

長榮文苑1樓展廳開展的夏荊山鍾馗名作特展」，精選夏荊山大師鍾馗系列經典名作。（張毓翎攝）

長榮文苑1樓展廳開展的夏荊山鍾馗名作特展」，精選夏荊山大師鍾馗系列經典名作。（張毓翎攝）

其中長達10公尺橫卷真跡「鍾馗喬遷吉慶圖」為展覽亮點。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁（左四）和夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑（右四）歡迎更多民眾來欣賞夏荊山大師的鉅作。（張毓翎攝）

夏荊山文化藝術基金會與嘉義縣政府共同主辦的「2020荊山經典文創藝術獎」暨「百像鍾馗慶新年：夏荊山鍾馗名作特展」，23日於嘉義縣長榮文苑酒店盛大開幕。長達8公尺「文殊菩薩」巨幅佛畫，為夏荊山大師的真跡，會中在嘉義縣長翁章梁和夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑見證下，搭配悠揚的弦樂，首度在台灣公開展示，吸引全場觀眾目光。

第4屆「荊山經典文創藝術獎」以夏荊山大師作品中「慈善」精神為主題，參賽者來自91個國家、報名件數近1500件，得獎者除台灣優秀創作者外，還有來自美國、德國、印度、哥倫比亞及伊朗等國的藝術家，海外得獎者因疫情雖無法出席，仍錄製一段得獎感言，以影片方式參與典禮。

趙忠傑說，成立「荊山經典文創藝術獎」最主要的目的，是希望東方藝術能藉由夏大師的作品，經過年輕人的發想傳承下去；夏大師對於教育、慈善、繪畫等都有獨到見解，倫敦蘇富比藝術學院認為，夏大師畫作可代表東方藝術重要的一部分，因此與基金會2020年正式簽約，培養台灣藝術人才。

另於長榮文苑1樓展廳開展的夏荊山鍾馗名作特展」，精選夏荊山大師鍾馗系列經典名作，其中長達10公尺橫卷真跡「鍾馗喬遷吉慶圖」為展覽亮點，以細膩工筆繪製鍾馗與小鬼、家眷，搭配活潑生動的搬家情境，增添濃厚的祈福喜慶意味。展期至3月1日。

翁章梁表示，夏大師跟嘉義有很深的淵源，過去跟國民政府遷台時，在嘉義待了9年，培育許多學生，大師40歲後專心佛畫，85歲還能創作「文殊菩薩」的巨幅畫作，很高興能將大師級的作品搬到長榮文苑展出；據大眾所知，鍾馗專職除疫、斬妖除魔，現在疫情嚴峻，也間接傳達了祈福的意念，歡迎更多民眾來欣賞大師的鉅作。

今天夏荊山文化藝術基金會董事長夏圭君、夏荊山大師次子夏弘禹及楊仲瑜賢伉儷、嘉義縣文化觀光局長許有仁、台北市立美術館長林平、台南市美術館前館長潘襎、佛光山中區道場總住持覺居法師、佛光山台北道場住持滿謙法師、導演黃亞歷及中國文化大學史學系教授陳清香等人皆蒞臨。副總統賴清德更特別預錄影片祝賀這次盛會。

(中時 )