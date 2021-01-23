由於英特爾即將上任的執行長傑辛格（Pat Gelsinger）在周四法說會上表示，2023年大多數產品仍以自行生產為主，，引發投資人的疑慮，導致隔天股價大跌。但美媒指出，事實上，Gelsinger不放棄自製晶片，不只是為了公司未來的發展，最主要的是想加強美國國家戰略，並防止來自大陸及台灣的威脅。

美國財經媒體報導，Gelsinger在日前的法說會上，除了提到2023年前多數晶片仍將自行生產，也指出晶片製造是一項國家資產，英特爾為了科技產業、美國科技發展，必須維持健康狀態，此機會將無庸置疑地把英特爾和美國推向技術領導地位，所以他在法說會隻字不提台積電，僅說未來將採雙軌制生產，也倚賴委外代工，但仍以自製為主。

不過，華爾街並不買單這種說法，反而認為英特爾應先以獲 利為主，採取能快速提升製程、產量的發展策略，尤其是之前已有10奈米晶片拖延多年的例子。有鑑於此，投資人認為英特爾自製又將延遲研發進度數年，不僅落後對手，並帶來數十億美元的額外成本，導致隔天股價大跌9.29%。

報導指出，英特爾目前仍有許多晶片在美國製造，並於在奧勒岡州、亞利桑那州、新墨西哥州都設有工廠。如果英特爾依照華爾街的期望，將生產外包給台積電，那麼美國又將失去一個主要先進製造，並將更多關鍵技術轉讓給台灣，而還有與它為鄰、同樣積極搶食半導體市場的大陸。

然而，多年以來，美國半導體業不斷抱怨，在當地製造的激勵措施與大陸或其他地區相比之下遠遠不足，因為大陸已決定斥資逾1600億美元來建立國內產業。

至於美國新任總統拜登也在去年提出了一項「美國製造」可享抵稅10%的政策，包括當地生產、更新設備或擴建設施；而兩黨也提出另外一項法案，提供500億美元激勵措施來建設美國生產設施。但這筆錢乍看很龐大，可是對照之下，單只是台積電一家公司，今年計畫的資本支最高就達280億美元。

報導並提到，英特爾即將離任的執行長史旺（Bob Swan）曾表示，美國政府希望在本土就能進行先進的微電子技術和製造技術，因此，英特爾非常需要在美國能有安全可靠的供應鏈。此外，英特爾除了盡力提升自製能力之外，也可以與代工廠建立技術合作的關係，例如台積電、三星電子都尋求或正在美國建設新工廠，也可將製造留在美國。

(中時新聞網)