中選會公告民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，自公告日起解除職務。王浩宇曾表示，近期會將重心放在經商上，並在臉書指出「當選」桃園市民的第一天，該放下政治工作努力經營除臭襪事業了，也順便到各地走走。

王浩宇在臉書貼文表示，「當選」桃園市民的第一天。卸下議員的職務，該放下政治工作努力經營事業了。他說今天開始，會走遍台灣各地的夥伴生活門市，包含最近業績拚得超辛苦的大江門市，當面跟夥伴們說聲謝謝，也順便到各地走走，認真看看台灣這塊土地。最後王浩宇不忘宣傳除臭襪，他說有空歡迎來逛逛，除臭襪真的超級超級好穿，而且全台30+據點，到處都有門市，很多可能就在你家隔壁。

網友紛紛說，「要加油！這是制度問題不是你做得不好，人生的路還很長，問心無愧最重要。」、「沒關係，失敗了再站起來，當各台名嘴也不錯啦，加油不要被打敗，調整自己在重新出發，找尋另一片天空，不一定要當政治人物阿！」

還有人表示，「被政治耽誤了很多年，該開始為自己事業打拚了。」、「已有全國知名度，不用當議員也好啦！想要幹大事，不必屈就一地點，看看蕭美琴，離開花蓮飛更遠，對台灣更有幫助。」、「執行長要是終於閒下來了，不妨考慮辦全台巡迴簽名會，滿千送簽名，我一定會去排。」

當選桃園市民的第一天。 卸下議員的職務，是該放下政治工作努力經營事業了。今天開始，會走遍台灣各地的夥伴生活門市，包含最近業績超辛苦的大江，當面跟夥伴們說聲謝謝，也順便到各地走走，認真看看台灣這塊土地。 有空歡迎來逛逛，我們的除臭襪真的超... 由王浩宇發佈於 2021年1月22日 星期五

(中時新聞網)