隨著寵物風潮興起，現在人們除了常見的貓、狗，也會飼養各種千奇百怪的動物或昆蟲，然而養蚊子恐怕就相當罕見。印尼一名17歲少女近日在抖音分享養蚊子的過程，只見她拿著小玻璃瓶貼住大腿，讓蚊子吸取自己的血液。畫面曝光後，至今已吸引超過千萬人次點閱，加上她的外型亮眼，讓大批網友為之暴動。

綜合外媒報導，印尼17歲女孩蜜雪兒（Michelle Serafin）住在雅加達，平時興趣就是拍影片，經常在IG或抖音等網路平台上分享生活點滴，近日她突發奇想，決定記錄下飼養蚊子的過程；只見蜜雪兒把蚊子養在一個透明玻璃瓶內，每天餵食時間一到，就把瓶口軟木塞拿開，再貼住自己的大腿，讓蚊子吸取血液。

畫面掀起熱議，短時間內就吸引超過千萬人次觀看，但網友評價相當兩極，有人認為飼養蚊子的想法很有創意；另一派人則批評，蚊子容易成為病毒傳染源，加上目前新冠肺炎疫情肆虐全球，並不適合把牠當寵物養。對此，蜜雪兒表示，自己某天突然被蚊子叮咬，又剛好用瓶子抓住牠，才心血來潮飼養看看。

蜜雪兒提到，自己把蚊子取名為「莫莉」（Molly），因為對方每天吸她的血，彷彿有了感情，現在就算打開瓶子，莫莉也不會飛遠，甚至會自己回到玻璃瓶，然而蚊子畢竟是害蟲，並不建議其他網友仿效。值得一提的是，雖然蜜雪兒年僅17歲，但她的皮膚白皙、外型亮眼，上圍也相當傲人，本尊曝光後引發網友暴動。

(中時新聞網)