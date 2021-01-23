部立桃園醫院發生院內群聚感染，澎湖、苗栗、雲林、金門、連江等5縣市發布「禁桃令」，呼籲不要前往桃園出差、洽公，並引起新一輪政治攻防。對此，前立委沈富雄表示，桃園沒有封城，外地人為何不能去，他更指藍綠在防疫議題上的互相攻訐是台灣最大的悲哀，若這種情況不趕快過去，台灣就沒有未來可言。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中表示，他覺得禁桃令很愚蠢，因為外地人進入桃園，要碰到潛在的新冠肺炎病毒攜帶者，機會並不大，但若認為風險很大，就要外地人不能到桃園，那住在桃園的人，是不是就通通不能出門了？沈富雄還忍不住直言，「住在桃園的人要躲在家裡兩個禮拜不能動，這就是封城，除非桃園封城，外地人為什麼不可以進去？都無腦你知道嗎」

沈富雄指出，台灣最大的悲情，下禁桃令的縣市長都是藍的，綠的沒有；罵陳時中的都是藍的；罵楊志良的都是綠的，不管什麼議題，這個在公共政策不過的問題，「一碰到有爭議就，啪！就好像摩西過紅海，海水分成兩邊，很快的藍綠就分開了，這種情況不趕快過去，台灣沒有未來」。

此外，桃園市長鄭文燦也呼籲，桃園疫調徹底，防疫同心很重要。蔡英文總統也在臉書發文說，無知和歧視絕對不是疫情的解藥，樹立無謂的敵意，無助於防疫。

(中時新聞網)