民眾大排長龍等候領取名家的現場揮毫的春聯。（主辦單位提供）

沙鹿區德林宮特於過年前夕，邀請書法名家陳志聲等人共同揮毫春聯贈送民眾，提前與民眾歡度春節。（主辦單位提供）

今年的活動並邀請竹林國小管樂隊A團等演出。（主辦單位提供）

第六屆德林福德盃全國書法比賽頒獎，扎根書藝文化風氣。（主辦單位提供）

牛轉乾坤好運轉，新春吉祥皆如意！沙鹿區德林宮特於過年前夕，邀請書法名家陳志聲等人共同揮毫春聯贈送民眾，提前與民眾歡度春節，同時也進行第六屆德林福德盃全國書法比賽頒獎，扎根書藝文化風氣。

德林宮歲末辦理書法名家揮毫贈春聯活動已成為沙鹿區在地一大文化特色亮點，每年均吸引民眾大排長龍領取各行各業應景對聯，書法大師們除了在各式字體上發揮不同風格外，有的名家將書藝結合，於春聯中融入不同藝術造型，更呈現另類創意春聯美學。

今年活動也特別聘請到陳志聲大師擔任開筆貴賓，並邀請30位一流書法名家共襄盛舉，提早炒熱過年氣氛，同時活動中也將進行第六屆德林福德盃全國書法比賽頒獎，並邀請社會組前三名獲獎人員參與現場揮毫，將社區年節活動與書法藝文推廣緊密結核。

市府、教育局及區公所對於德林宮投入社會公益的善舉均表示高度感謝與肯定，包括在防疫期間分贈40萬份不織布口罩套於本市海線各級高國中小、屯區太平區東平國小師生及清水分局、華山基金會等單位，將防疫最重要物資即時送達社會各界，提供第一線防護最重要力量。

長期推動的書法活動，不管是春聯揮毫或是全國書法比賽，都在淨化社會風氣、涵養人文藝術等面向發揮在地宮廟的普世價值，更難得的是今年於書法比賽組別中特別增設「勵志組」，邀請法務部矯正司所屬機構矯正中之受刑人一起參與比賽，鼓勵受刑人正向轉念，昇華心靈，其他包括像端午節捐贈愛心粽、捐助弱勢學童獎助學金及繪畫比賽等等，都彰顯了土地公照護鄉民的情懷，是社會公益推動上的正向力量。

王世雄主委說，舉辦書法比賽除了推動文化涵養外，也進一步營造『靜、淨、境』的人文意境，這次比賽除了鼓勵受刑人習字練性外，期間並收到2位受刑人來信，感謝本宮辦理書法比賽關照受刑人囹圄生活，並希望將智慧善根、人生啟發傳達給社會大眾，而評審團也發現勵志組的書法水準有數件都超越了社會組。而本次活動也因應近期疫情升溫，特別出動體溫熱感儀及落實實名制登記領取春聯，希望在活動辦理階段也強化防疫措施！

今年的活動並邀請了宇熙慢飛寶貝學習中心、鹿寮直笛歌唱班、竹林國小管樂隊A團、竹林國小幼兒園、及沙鹿高工童軍社等表演音樂、戰鼓及舞蹈，同時也將捐贈社福金協助弱勢團體。民眾可於現場排隊免費登記索取春聯，也歡迎民眾蒞宮分享土地公神過年福氣，祝福大家牛年行鴻運，福氣過好年！

(中時 )