美國總統拜登20日上台後，兩岸政策團隊是否會有別於前總統川普，成為專家學者分析國安議題的重要方向，拜登核心幕僚、哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）日前接受台灣媒體訪問時指出，美國不會承認台灣獨立，但希望兩岸對話。政大東亞所名譽教授邱坤玄受訪認為，台灣最慘的情況，恐是「美、中共管」。

國際著名學者、哈佛甘納迪學院創始院長艾利森教授，近日接受《TVBS》專訪表示，「美國不會承認台灣獨立，拜登也明白只有一個中國，一國兩制已經走到盡頭」，但台灣人民如今期盼的的和北京當局格格不入，這個問題雖然解決不了，但可以被處理。

美國總統拜登(見圖)上台後逼小英談判？專家曝美國佈局：台灣慘了。(圖/美聯社)

對此，邱坤玄近日接受港媒《中評社》訪問他表示，艾利森在國際政治上影響力很大，他希望兩岸能多一些想像力，來促成新方案。但邱坤玄認為，兩岸現在情勢不佳，台灣執政黨從來都是戴著有色眼鏡看大陸，甚至是大陸的疫情，這非常不好。

談及拜登政府「希望兩岸能進行對話」，被問及「美方會不會給蔡英文政府壓力，要蔡去跟大陸談？」。邱坤玄說，這倒是不會，原因是美國多做這一步，最後的目的、目標是什麼？今天假若美方逼迫台灣跟大陸談，比較有可能概念是「共管」，即中美共同來管理兩岸關係，他憂心表示「這可能是對台灣最不利的情況」，但他分析，美國最終不太可能答應用這種方式來處理。

(中時新聞網)