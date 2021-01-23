發佈會現場還與導演林孝謙、編劇呂安弦越洋連線。（盧禕祺攝）

賀歲片《跟你老婆去旅行》今（23日）下午在三創舉辦正式預告全球首播發佈會，因為女主角陳妍希在大陸錄製《乘風破浪的姐姐2》無法回台宣傳，僅2位男主角鳳小岳與張書豪出席，並與同樣不在台灣的導演林孝謙、編劇呂安弦越洋連線，4人開心分享拍攝趣事。

片中鳳小岳幫好兄弟張書豪追陳妍希，現實生活裡，鳳小岳沒幫友人追過女友，但高中時曾有同學對她說：「我喜歡某個女生，你可以不要太靠近她嗎？」更大方透露曾經在全校面前，拿著大聲公跟心儀的女生告白，相當浪漫。而本身是吉他高手的鳳小岳這次也被安排要完全不會彈吉他，讓他笑說：「要假裝不會彈吉他真的不容易！」張書豪也忍不住抱怨：「每次我和妍希都在等小岳彈爛一點，但是他一開始音準就超準，而且越彈越好，害我們NG很多次。」

2人還有一幕是為了與陳妍希出國一事在地上激烈扭打，張書豪還把鳳小岳的外褲整條扯了下來，至於會不會擔心連內褲都被拉掉，鳳小岳表示不擔心「那條內褲滿緊的」，拍攝前劇組有先跟他確認「內褲狀況」，張書豪也回「我沒那麼飢渴啦」。在加拿大拍攝時，張書豪又脫了飾演服務餐廳服務生的外國臨演褲子，甚至還抱著對方的大腿，「靠很近，但不是重要部位正前方」，避免被鳳小岳和陳妍希發現他在跟蹤，讓張書豪被戲稱怎麼這麼愛脫男人褲子。

張書豪也笑稱該片最困難的部分，就是看鳳小岳和陳妍希在加拿大拍戲時過太爽，因為他們的設定就是去旅行，悠閒地享受美景，不只每周可以休3、4天，早上還一起去練完瑜珈才到劇組，晚上還能相約看電影，而飾演陳妍希老公

一路跟蹤2人的他，則是超多英文台詞要背，還有不少超辛苦的打戲，「他們還問為什麼我不一起，我早上6點的班耶」。

張書豪更爆料鳳小岳在片場會「打坐」，等戲等到一半，還會突然發出「赫赫赫哈哈哈」的聲音開嗓，鳳小岳則表示現在很少打坐，至於開嗓，他想說不要浪費時間練習發聲，還曾經某次在上海拍戲，覺得要等太久，就跑去隔壁劇組看看，沒想到竟被抓去客串演出。電影將於2月10日上映。

(中時 )