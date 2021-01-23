彰化廣告夾單2019年出現一則徵人啟事，內容相當奇妙，工作職稱是國際解說員，月薪高達30萬，可月休10天，豐厚條件讓許多求職者趨之若鶩，然而實際求職地點卻是一間排骨便當店，令人感到相當疑惑。

一名網友在臉書PO出一張徵人廣告照片，內容表示，「羽龍羽蛇」飛碟時光機研發工作室誠徵國際解說員，需精通英、日、德、俄4種語言，並開出月薪30萬元和月休10天的條件，也列出目前工作室研發進度，飛碟、時光機、時空門、人造黑洞公式、永生不死不老不病科技及全球麥田圈解密等，超過數十項神祕研究。

根據《NOWnews今日新聞》報導，應徵地點是一家排骨便當店，便當店顧姓業者出面表示，薪水是真的，不過他要徵的是飛碟、時光機的解說員。但應徵條件要會英、日、德、俄4種語言，特別的是工作內容要研究飛碟、時光門、人造黑洞與永生不死不老不病科技等，也真的有民眾依照地址前往應徵。

報導提到，顧姓業者表示，5年多前接觸易經，發現神學跟科學息息相關，進而研究出易經、河圖洛書、十字架等，是製造飛碟與開啟黑洞的關鍵，更指出地球面臨太陽膨脹威脅，需製作時空穿梭科技，才能解救人類。

因為曾向國家研究院等單位致函，希望進行研究，無奈被駁回要求，只好轉而向國外研究單位尋求合作，所以才需徵求精通4國語言的人才，來協助解說翻譯。業者也坦言，已接到數百通電話，不過多是好奇詢問居多，認真且符合資格的人不到百分之一。

網友看到徵人廣告後，紛紛留言「錢太多會搞壞腦子」、「末日已找到那我們現在在幹嘛？」、「還在徵人？好幾年了」。

(中時新聞網)