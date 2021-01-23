大陸女星鄭爽因為捲入代孕棄養風波，成為大陸演藝圈有史以來第一位被廣電總局明文封殺的藝人，也讓她如日中天的演藝事業瞬間崩塌。稍早她的父親鄭成華為此向外界道歉，「首先我還是作為鄭爽的父親，真心的向大家道歉。作為一個家長，沒有正確的引導孩子。」還強調不會再曝光張恒負面消息，但他話才說完沒多久，就火速被妻女打臉，因為鄭爽與母親向媒體曝光了張恒出軌證據。

在鄭爽父親現身道歉後，《中國經營報》也曝光鄭爽與母親接受專訪的報導，鄭爽在報導中稱與張恒在2018年確定戀愛關係，隨後有結婚打算，但因身體等原因，於2019年3月開始在美國實施代孕，並在同年9月發現張恒出軌的事實。

鄭爽曝光張恒出軌對話截圖。(翻攝中國經營報)

鄭爽更曝光了張恒向家人承認出軌的對話截圖，截圖中張恒態度卑微地向鄭爽家人道歉，希望能挽回鄭爽，「叔叔阿姨...希望你們能原諒我犯的錯，我知道我各方面條件都沒有她好…我辜負了她對我的期望，對不起…」。

鄭爽家人則氣憤地回應張恒：「你們現在是戀愛熱戀時期，你就這樣怎麼還能證明是愛她呢，我是有點搞不懂了。事不過三，你呢！如果真的愛她，比她放心裡是不會出軌的！這不是談合同，不是爭取的事兒！你對不起的是大殼（鄭爽暱稱）！」

張恒則稱他只是想全力挽回這次錯誤，「我知道自己需要被懲罰，但我不想失去大殼，不想失去原本快建成的家。」

鄭爽在爆出代孕棄養震撼錄音檔的第一時間，她的父親鄭成華也在微博痛指張恒是極品渣男，一家渣！為了金錢不擇手段，卑鄙下流！大爆張恒在交往期間出軌多次，手機還錄有女生不雅影片，稱這場戀愛談的讓鄭爽情感重傷、經濟上損失慘重。

(中時新聞網)