屏東縣瑪家鄉「專五道路」是白賓山、旗鹽山等熱門登山路線必經之路，鄉公所原本今年元旦開始管制，但最後未執行。（瑪家鄉公所提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣瑪家鄉公所原本從今年元旦開始，針對「專五道路」設置管制站，限制上山人數並收費，卻因山友反彈及適法性等問題未實施。公所重新修訂並經鄉民代表會通過後，已函送屏東縣政府核備，而以「車」收費相關辦法也將呈報縣府核准。

「專五道路」長8公里，沿途景色優美，是白賓山、旗鹽山等熱門登山路線必經之路，過去常有山友隨意停車、在山上搭建違章，或闖入私人地，讓當地居民非常反感。

鄉公所去年通過「專五道路自治條例」，限制每天上山人數250人，採網路預約，每人酌收30元至80元的清潔養護費，禁止私人車進入，必須搭乘付費接駁車，消息一出引發許多山友反彈。

因還未準備就緒，加上對「人」收費與交通部《公路經營業管理規則》牴觸，屏東縣政府來函要求修正。公所重新修正後，改為對「車」收費，不過配合政府親山政策，專五道路4.2公里內前段範圍免收費用，但車輛必須停於停車格內。

除了在專五道路0.8公里及4.2公里兩處畫設約30席停車格，未來沿線也會畫設紅線禁止停車，違規車輛會報請警察取締；另進入原鄉瑪家、千年古城舊筏灣及八大源部落都要辦理入山證。目前啟用時間未定，將從啟用後開始試營運三個月。

(中時 )