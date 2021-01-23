伍佰23日在台中圓滿戶外劇場舉辦「Rock Star」巡迴演唱會，他在台上飆唱〈淚橋〉後，熱情向全場6000名粉絲打招呼：「大家晚安，歡迎來到Rock Star巡迴演唱會台中站。」他原定在去年開唱，因為疫情延期至今，「2020全世界都被折疊起來了，很開心現在我來了、你們也來了，希望今年不要再被折疊起來，大家好好享受今晚。」

伍佰一開場，以一頭飄逸長髮站現身，站上2層樓高的升降台，身穿象徵「搖滾王者」的藍色時尚迷彩大衣搭配金黃色襯衫，以Rock Star之姿霸氣現身，獻唱〈海浪〉揭開序幕，舞台上從天而降的超大星星，氣氛動人。

伍佰在唱經典情歌橋段前，直說：「是什麼讓我變成Rock Star的呢，我覺得是情歌。」在伍佰各種風格的情歌作品中，讓他明白原來自己唱的不只是情歌，更是人生，嗨喊：「歡迎來到伍佰的世界，我們開始吧。」歌迷賣力尖叫，伍佰一連用充滿能量的粗獷嗓音演唱〈就是因為愛〉、〈一親紅顏〉、〈被動〉、〈浪人情歌〉等經典情歌，全場粉絲齊唱像是大型KTV，在演唱會尾聲，伍佰興奮向粉絲告白：「其實讓我變成Rock Star的，是你們！」引起熱烈掌聲。

近來因為疫情升溫，主辦開麗娛樂配合政府防疫措施，當晚一人一票進場，全部採用實聯制並查看身分證件，全程戴口罩、測量額溫、手部酒精消毒，現場嚴格把關安全。

主辦有申請天網系統，指揮中心同步監控，以最高規格防疫措施下，演唱會順利落幕，但在開場前，因為入場實聯制、核對身份證件，伍佰貼心地在後台等待，所有買票的觀眾都進場才開始演出，演唱會延遲20分鐘。

伍佰出道至今，擁大批粉絲，宣布「Rock Star」巡演重啟，將在8月14日、15日於台北小巨蛋開唱，同是他第6度攻蛋，屆時推出多樣限量週邊商品，包括酷黑款和彩虹款限量防護口罩，以及黑白2色的不鏽鋼保溫杯，伍佰向來霸氣自然形象，深受歡迎，他去年擁5個代言，今年有2個新代言，預告將在春節期間，有全新代言廣告亮相。伍佰「Rock Star」台北小巨蛋門票在27日中午12點在拓元售票系統開賣。

(中時 )