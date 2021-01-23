衛福部立桃園醫院群聚感染不斷擴大，12天已有13名相關人士確診，引發民眾恐慌，由於適逢唐吉訶德台灣首店開幕，人潮爆滿，有網友看見這一幕後直搖頭，PO文要求連署唐吉訶德關店，並呼籲網友支持，未料卻慘遭公幹，遭砲轟根本搞不清楚對象。

一名網友在臉書《靠北景點2.0》PO文「靠北西門町的日本店」，他痛罵唐吉訶德為何要在疫情最失控的時刻開幕，更表示「晚一點開幕不會損失業績，但早一點開幕會損失台灣人的健康」，希望大家能夠發起連署，讓店家暫時關閉或請店家控管人數，否則北台灣真的會失控，讓1整年的努力化為烏有。

然而PO文發表後，不但沒有網友認同原PO，反過來一面倒痛批：「那要不要去連署台灣停止上班上課」、「要罵也是去罵排隊群聚的人，關店家屁事」、「笑死，根本搞不清楚狀況」、「失控的不是店家，是硬要擠的人」、「自己沒警覺心怪誰」、「自己智障愛這時候去擠，不要牽拖店家開門」、「又沒強迫大家去消費，是大家硬要去排隊的」、「你知道店家已經延後很久才開幕的嗎」、「西門町租金那麼貴，損失的你要幫忙出嗎？」、「關店可以啊，你幫忙付租金跟人事費用」、「什麼都要連署.....建議發文的去門口舉牌叫大家回家比在這發廢文有用」、「全台百貨公司跟店家全部停業，公司全都有薪假你說好不好」、「不靠北人卻靠北店家⋯你是不是有去然後怕被感染啊」、「大概是自己要排5小時買不到在森77」。

唐吉訶德19日在西門町開幕後，吸引了數萬人潮前往，到了半夜人數不減反增，導致出現排隊結帳長達4個小時以上的情形，衛福部長陳時中對此也無奈喊話請民眾克制，北市府也祭出限令，防止人潮過多。

#靠北景點20569 靠北西門町的日本店 可以不要在疫情最失控的時候開幕嗎？ 晚一點開幕不會損失業績！ 但早一點開幕會損失台灣人的健康！ 大家可以連署嗎？請店家暫時關閉。 或是請店家管控人數吧！！ 在這樣子下去北台灣真的會失控！ 大家ㄉ都... 由靠北景點2.0 發佈於 2021年1月20日 星期三

(中時新聞網)