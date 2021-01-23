屏東綵燈節22日晚上點燈啟動，屏東市萬年溪燈飾光影映在溪面上，變成銀河般閃亮，美不勝收。（潘建志攝）

屏東綵燈節22日晚上點燈啟動，屏東市萬年溪燈飾光影映在溪面上，變成銀河般閃亮，美不勝收。（潘建志攝）

屏東綵燈節22日晚上點燈啟動，屏東市萬年溪燈飾光影映在溪面上，變成銀河般閃亮，美不勝收。（潘建志攝）

受到疫情影響，許多大型春節活動均停辦，屏東綵燈節仍繼續舉辦，不過只展出燈飾，音樂晚會及文創市集因擔心群聚而停辦。22日晚上點燈啟動，屏東市萬年溪燈飾光影映在溪面上，有如河般星亮，美不勝收，現場並發送牛年小提燈。

屏東綵燈節2017年首辦後大受好評，之後年年舉辦，已成為南台灣知名燈會之一。今年受疫情升溫影響，縣府經評估後，因燈飾設置處為開放空間，決定正常點燈，但取消大型群聚活動，場域內也不能飲食。

今年綵燈節以「繁花盛豔」為主題，邀請20名國內外藝術家，打造20座燈飾，並結合文學創作，每座燈飾都搭配名人文學金句，包括幾米、宮崎駿、莫泊桑、龍應台、陳文茜等，把萬年溪變成「光之文學流域」，讓賞燈增添文學氣息，別有韻味。

縣府今年也推出牛年小提燈，以花卉為設計元素，加上元寶等喜氣意象，製作成窗花般的鏤空，十分可愛。小提燈23日起在屏東總圖，26日起在屏東縣政府南北棟大樓、屏東火車站、潮州火車站、恆春轉運站、海口港的旅服中心發送。

(中時 )