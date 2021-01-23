拜登時代來臨，拜登政府對大陸的態度，牽動美中台三方未來，曾任國安會秘書長的蘇起認為，台灣應該搶在美中談兩岸議題前，先與對岸談判，否則等同將台灣未來主導權拱手交給兩個大國決定。倘若台灣不這麼做，美國與大陸也無法取得共識，拜登內政亦不彰的狀況下，使台灣和美國於2024年出現第二個蔡英文和川普，大陸必定無法接受，恐將選擇在2023年就會動手。

長風基金會、台大政治系、政大政治系、政大外交系以及中山政研所共同主辦的「國際論壇」，針對拜登就職後的全球局勢，前行政院長江宜樺指出，拜登對台灣是非常友善的，可望也會促進台美關係的進展。而拜登跟川普最大的不同，就是拜登不會把台灣當棋子，跟大陸談判。也不像川普，逼著台灣要挺他，更不必再一直刺激中國。因此民眾對台美關係的未來不必太悲觀。

蘇起表示，台灣的未來有一好兩壞、共三個方向：一，好的方向，就是台灣與大陸恢復對談，如果可以談出好結果，也算是幫了美國一個大忙，台灣的國際地位也會提升。

二，壞的可能是，蘇起說，兩岸談不起來，但美國跟大陸達成外交共識，台灣的未來以及國際地位，就只能交給兩個強權決定，「這是台灣人的悲哀」。

三，最壞的情況，就是兩岸無交集、美中也談不出結論，當談判都沒有結果、拜登內政成績不彰的時候，蘇起說：「第二個川普會在2024年出來，蔡英文這邊，把國民黨打趴在地上，2024年，蔡英文第二出現。所以，蔡英文第二加上川普第二，我覺得共產黨不會接受這個結果，那它不接受2024這個結果的話，2023就會動手了，甚至於更早我都不知道。」

蘇起還說，兩岸軍事衝突，比較可能出現「小打」，而非「大打」，如果川普連任，「小打」的機會甚至超過一半。所謂的「大打」，就是軍事侵略、佔領、飛彈攻擊等大型武力衝突；而「小打」，就是教訓式的，可能是飛機、軍艦的小型對峙。蘇起舉例，去年中華民國的的空軍已被對岸雷達系統鎖定、大陸的快艇也在金門外海衝撞我國海巡，倘若發生戰爭，美國根本來不及救。

蘇起分析，兩岸「小打」的機率，隨著拜登上任，已大幅下降，但台海關係的和平，仍仰賴執政團隊恢復多邊對談，才能創造三贏。

(工商 )