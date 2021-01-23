近期人氣動畫《天竺鼠車車》因為療癒的角色和簡短劇情迅速爆紅，觀眾都被羊毛氈天竺鼠的可愛模樣萌翻，更有人認為「小孩才看鬼滅之刃，大人都看天竺鼠車車」。有網友科普關於天竺鼠的黑暗知識，位於南美洲的「秘魯」超愛吃天竺鼠，笑稱「車車絕對不能去祕魯」。

有網友在PTT論壇上「科普」知識，表示天竺鼠絕對不能去的國家，就是熱愛「烤天竺鼠」料理的秘魯。因為天竺鼠脂肪含量低，而且「味道鮮美、肉質嫩滑」，讓人吃了讚不絕口，因此也讓當地的烤天竺鼠餐廳比肯德基速食店還多。

人氣動畫《天竺鼠車車》因為療癒的角色和簡短劇情迅速爆紅。（圖／翻攝自Muse木棉花YouTube頻道）

天竺鼠又名豚鼠、葵鼠、荷蘭豬，在動物學的分類是哺乳綱齧齒目豚鼠科豚鼠屬。儘管英文名字叫「幾內亞豬」（Guinea Pig），但是這種動物既不是豬，也並非來自幾內亞，其祖先來自南美洲的安第斯山脈，原先就是南美洲的傳統美食。

網友提到，齧齒類動物的換肉率較佳，飼養成本低，也容易繁衍，歐洲等地也流行食用兔子，因此吃天竺鼠並非特例。

雖然可愛的天竺鼠是食材，讓網友感到相當黑暗，但也有不少人認為「雞、豬、牛一樣也是動物，不應該有差別待遇」、「人家南美洲本來就是養來吃的，不會太黑暗啦！」

(中時新聞網)