衛福部桃園醫院爆發群聚感染，至今已12人染疫，SARS期間和平醫院封院決策人之一、前國健署長邱淑媞發文批評，中央指揮中心的防疫決策欠缺邏輯，直言應禁止部桃人員進出，隨即引來網友圍剿。對此，邱淑媞今（23日）怒槓酸民，痛批「暴民政治」，直指衛福部長陳時中的1句話，顯示台灣離社區傳播僅一步之遙。

邱淑媞日前發文批評指揮中心，不僅做事沒有邏輯，連台大公衛學院專家也被打到「噤聲」，「只剩吹捧的馬屁精、大內宣，這是人民之福嗎？」話一出口遭大批網友出征，但她不畏逆風，今日再度發文怒嗆，政府有時間噴口水、搞鬥爭、甩鍋18年前的謊言與悲劇，卻不盡全力補破網、救醫護，與防範悲劇再度發生。

邱淑媞提到，中央指揮中心指揮官陳時中要大家隨身攜帶酒精，顯示國內離社區傳播只剩一步之遙，「這對醫護是最嚴峻的時刻，最怕的就是有不屬TOCC範圍內的、表現不典型的病人，攻破下一個醫療院所的防線，尤其是一年多來，真正的敵人，其實是現在才剛剛現形。」

邱淑媞質問，「政客有看到快要崩盤的醫療前線嗎？不僅醫院、診所應該全力提高警戒，部桃院內員工，也仍舊是惶恐不安，既得不到資訊、也得不到有效快速的檢驗，不知道自己到底是不是已遭感染，卻還要照顧病人，也不知道自己的家人是否有被自己感染？」至於遭網友出征，她也痛批「鐵蹄撻伐，謊言甩鍋、暴民政治，能保護醫護人員與他們的家屬嗎？」自己無言以對。

(中時新聞網)