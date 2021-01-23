疫情緊繃，卻有人把衛福部桃園醫院當作觀光景點！日前一名網友發文說，女友說「沒看過染疫的醫院是什麼風景」，想要去看部桃。誇張行徑被他喝斥後，女友還大吵要分手，貼文曝光引來網友圍剿。沒想到男友竟然更新後續說，女友後來真的跑去部桃要借廁所，結果被大罵一頓驅離。網友大驚回他「還真的跑去了」。

把部桃當景點事件最新後續曝光，原PO更新進度指出，「後來女友跑去部桃借廁所，被門口人員大罵一頓，趕走了」，網友爆鍋痛斥，「500賠10萬的保了嗎？」、「這女友直接丟包不猶豫」、「你還跟她在一起阿」、「不要拿部桃來做文章，他們很辛苦壓力很大ㄟ」、「沒用掃把趕出去已經很有禮貌了！」也有網友再次質疑為虛構文章，「瞎編的吧」。

不顧男友喝斥衝部桃借廁所 她把染疫醫院當景點 下場曝光(翻攝 臉書社團靠北景點2.0)

這起事件的源起為，一名網友在臉書社團「靠北景點2.0」發文說：「我和女友每個星期都會規劃假日行程，對於沒有安全感的她，在交往前我承諾過一星期至少會有一整天的時間是屬於2人的時間，所以我們養成一個習慣，固定星期一會先找好要去的景點」，他接著說，「近日台灣爆發本土案例，正常人選景點應該都會遠離事發地，可我女友竟然說『欸欸，陳時中說染疫醫院是部桃，我要去看我要去看！』」一開始以為是玩笑話，「我還以為她是開玩笑，跟她說別鬧了，沒想到她一直盧我，還說什麼，『沒看過染疫的醫院是什麼風景，我想看我好奇！就在附近看一下而已啦！」

該名網友認為，女友這種把抗疫醫院當熱鬧看的心態真的很87，然後大吼了她一下，沒想到女友竟然大哭奪門而出、傳LINE要分手，讓原PO超傻眼，他詢問網民們是否應該要放低身段，帶女友到附近看一下滿足好奇心。文章PO上網，立刻引來網友關注，有人質疑這是創作文，但更多人留言砲轟，沒想到事隔幾日，竟然還出了更新進度。

(中時新聞網)